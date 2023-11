L'Europa supera gli Usa nella creazione di startup tech, Italia quinta nella Ue

Le startup tecnologiche sono in crescita in Europa e quest'ultima ha superato gli Stati Uniti in termini di formazione di nuove aziende nel settore.

Il comparto regge nonostante che quest'anno gli investimenti in esso siano quasi dimezzati rispetto al 2022, passando da 82 miliardi di dollari del 2022 ai 45 miliardi. Questa la fotografia scattata dal report "State of European Tech 2023", pubblicato annualmente dal fondo di investimento Atomico. Il comparto della tecnologia in Italia, che conta oltre 78.000 addetti e più di 40.000 aziende si conferma vivace, aggiudicandosi il quinto posto nella Ue in termini di creazione di startup e il settimo per aziende tecnologiche finanziate.