Sony World Photography Awards, foto creata con l'intelligenza artificiale vince un premio ma l'autore lo rifiuta

Tra i vincitori del Sony World Photography Awards, uno dei più importanti concorsi annuali di fotografia al mondo, c'è una fotografia in bianco e nero presentata dal fotografo tedesco Boris Eldagsen.

È intitolata "Pseudomnesia - The Electrician", sembra scattata negli anni Quaranta, ritrae due donne ed è risultata prima nella categoria "Creatività" della sezione Open. L'immagine però non è stata scattata da Eldagsen ma generata da Stable Diffusion, una delle più avanzate tecnologie basate sull'intelligenza artificiale, che crea immagini a partire da un comando scritto da un uomo. Eldagsen ha rifiutato il premio, spiegando sul suo blog di aver partecipato al concorso per aprire un dibattito sul tema e per capire "se i grandi premi di fotografia sono pronti per le immagini create con l'intelligenza artificiale: non lo sono", si è risposto.