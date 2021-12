Sicurezza online, Instagram con Telefono Azzurro: ecco la nuova guida per i genitori degli utenti più giovani

L'utilizzo sano e corretto di Instagram passa dalla conoscenza del mezzo: è per questo che il social network ha deciso di incrementare i propri sforzi nell'educazione alla sicurezza online dei più giovani e dei loro genitori. Così, in partnership con Telefono Azzurro, è stata sviluppata una nuova Guida a Instagram , disponibile gratuitamente nel centro per la sicurezza di Instagram, nella sezione "Genitori" all'indirizzo: about.instagram.com/it-it/community/parents.

L'iniziativa - Oltre a una chiara descrizione degli strumenti già attivi per tutelare la sicurezza e la privacy dei più giovani su Instagram, la Guida include una serie di riflessioni e consigli concreti redatti dagli esperti di Telefono Azzurro per aiutare gli adulti a instaurare un dialogo costruttivo con i giovanissimi su come usare i social in modo appropriato e cosa fare se ci si trova in difficoltà.

Dall'inizio del 2021, gli adolescenti che si iscrivono a Instagram vedono il loro account impostato in modalità privata di default. Allo stesso tempo, sono state implementate funzionalità che impediscono agli adulti di approcciare minori con cui non sono in contatto e, prossimamente, verranno introdotti degli strumenti di controllo per genitori ed educatori e l'opzione "prenditi una pausa".

In pratica, con quest'ultimo strumento la piattaforma chiederà di fare una pausa da Instagram a chi passa una certa soglia di tempo sul social network. Verranno anche forniti dei consigli di esperti per aiutare a riflettere e ripartire.

I numeri - Instagram ha più di 2 miliardi di utenti attivi mensili in tutto il mondo, secondo fonti interne dell'azienda riportate da CNBC. L'ultima volta che era stato annunciato il numero ufficiale di utenti era il 2018, quando si era toccato il miliardo.

Instagram è stato lanciato nel 2010 ed è stato acquisito da Facebook per circa un miliardo di dollari due anni dopo. La app in otto anni ha raggiunto un miliardo di utenti e in soli tre anni li ha raddoppiati.