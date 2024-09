Robot, valgono solo le bugie bianche

I partecipanti hanno distinto i diversi tipi di inganno e gli stessi sono stati commisurati più o meno gravi in base al contesto. "Penso che dovremmo preoccuparci di qualsiasi tecnologia in grado di nascondere la vera natura delle sue capacità, perché potrebbe portare gli utenti a essere manipolati in modi che l'utente, e forse lo sviluppatore, non avevano previsto", spiega Rosero e conclude dicendo che:"Abbiamo già visto esempi di aziende che utilizzano i principi del web design e i chatbot basati sull'Intelligenza Artificiale in modi progettati per spingere gli utenti a compiere una determinata azione. Abbiamo bisogno di regole che ci proteggano da questi comportamenti ingannevoli".