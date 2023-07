Rivoluzione social: Instagram attiva gli abbonamenti e TikTok post di solo testo

Le novità su Instagram Gli abbonamenti su Instagram sono già attivi negli Usa. Sono stati introdotti promettendo ai creatori di contenuti "un nuovo modo per sviluppare connessioni più profonde con i follower più affezionati e garantendo loro un ricavo mensile". La novità ha riscosso successo, così Meta ha deciso di introdurre il servizio di abbonamento anche nel resto del mondo. Nelle prossime settimane sarà attivato in Australia, Brasile, Canada, Francia, Germania, Giappone, Messico, Spagna, Regno Unito e anche in Italia.

I vantaggi degli abbonamenti Grazie agli abbonamenti si potrà offrire ai propri abbonati l’accesso a contenuti e vantaggi esclusivi. Impostando un prezzo mensile a propria scelta e attivando le funzionalità del tasto "Abbonati" sul proprio profilo si potranno offrire ai propri abbonati diversi servizi, come post, storie, reel e live dedicati esclusivamente a loro. Si potranno anche realizzare dirette riservate agli abbonati, concedere loro accesso o informazioni speciali all’interno di specifici canali dedicati. Inoltre, accanto ai commenti e ai messaggi inviati dagli abbonati comparirà un badge, così saranno identificati più facilmente e si potrà dare priorità alle interazioni con loro.

Le novità su TikTok Anche TikTok si rinnova. L'app di streaming video cinese ha fatto sapere che sta per aggiungere i post di solo testo. All'inizio di questo mese, TikTok ha lanciato un nuovo servizio di streaming musicale per rivaleggiare con piattaforme come Spotify e Apple Music. Ora agli utenti verranno offerte tre opzioni: potranno scegliere se pubblicare foto, video o testo. Potranno anche personalizzare i post aggiungendo suoni, posizione o duetti, che sono reazioni video ai post di altri utenti di TikTok. "Queste funzionalità fanno in modo che i post di testo siano altrettanto dinamici e interattivi di qualsiasi post di video o foto", ha fatto sapere la piattaforma social.