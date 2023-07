I social sono usati da quasi 5 miliardi di persone (il 60% della popolazione)

Pur essendo solo la terza più utilizzata, WhatsApp è la piattaforma preferita dal 16.3% degli utenti dei social. Seguono Instagram con il 15.2%, Facebook con il 13.8% e WeChat con il 12.9%. TikTok, invece, è la preferita solo per il 6.4% degli utenti social. Queste percentuali variano considerevolmente nelle differenti fasce d'età. Instagram diventa prima nella popolazione under 34, WhatsApp per quella over 45, mentre tra i 35 e i 44 anni la preferita è WeChat.

Il primo bisogno degli utilizzatori è rimanere in contatto con amici e famiglia

Le persone usano le piattaforme per soddisfare bisogni differenti. A livello mondiale, la prima motivazione è rimanere in contatto con amici e famiglia (48.6%), con percentuali che crescono per la popolazione con più di 45 anni. Seguono la volontà di occupare il tempo libero (37.3%), soprattutto per i giovani under 24, e il desiderio di leggere nuove storie (34.6%), che ha valori simili in tutte le fasce d'età. Tra i bisogni citati, l'ultimo è seguire celebrità e influencer (20.1%). Queste motivazioni variano poi a seconda della piattaforma che si sta utilizzando. Facebook è usata soprattutto per messaggiare con amici e familiari (il 70.8% degli utilizzatori dà questa risposta), Instagram soprattutto per condividere foto e video (70.1%), TikTok per cercare contenuti divertenti (79.6%), Twitter per tenersi aggiornati sulle notizie e gli eventi (61.2%).