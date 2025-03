Web, 40 anni fa registrato il primo dominio

Solo oltre un decennio dopo i domini sarebbero diventati uno standard per aziende e privati. La Symbolics Computer Corporation di Cambridge, nel Massachusetts, depositò il suo dominio il 15 marzo di 40 anni fa, è passato di mano nel 2009, è stato acquisito da Aron Meystedt, fondatore di Napkin.com. Ora la storia del dominio ha un suo sito dedicato. Una curiosità: Symbolics è nota anche per un software che, tra le altre cose, è stato utilizzato per creare alcune scene del film Star Trek III: Alla ricerca di Spock. Successivamente, solo cinque domini furono registrati in tutto il 1985. Apple registrò il suo a febbraio 1987, Microsoft attese fino al 1991. In Italia il primo dominio ".it" fu quello del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr): divenne attivo l'1 gennaio 1988.