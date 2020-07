TikTok, Microsoft in trattativa per l'acquisto e Trump pronto a obbligare i cinesi a vendere l'app

Secondo l'agenzia Bloomberg, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sarebbe pronto a ordinare alla società cinese ByteDance di cedere la sua quota all'interno della app TikTok. Il social network era già stato accusato in passato di fare spionaggio per conto di Pechino. Nel frattempo, dal New York Times arriva la notizia che il fondatore di Microsoft Bill Gates è in trattativa per l'acquisto di TikTok.

L'ascesa di TikTok - Il social network utilizzato per la maggior parte dai teenager nasce nel 2016 in Cina, come software parallelo alla piattaforma Musical.ly. Nel 2018, dopo essere state acquistate dalla cinese ByteDance, le due applicazioni vengono fuse mantenendo il nome TikTok. Ad oggi l'app conta 800 milioni di utenti attivi, di cui 50 milioni soltanto negli Stati Uniti.

Lo stato della trattativa - Non si hanno informazioni riguardo allo stato di avanzamento dei negoziati, ma l'ordine della Casa Bianca potrebbe facilitare un'accelerazione dei colloqui. Anche se per ora nel quartier generale di Redmond le bocche restano cucite e nessun dettaglio trapela sulla possibile operazione. Così come non è chiaro se ci siano altri colossi informatici interessati all'acquisto di TikTok.