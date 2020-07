Gli hacker di Anonymous accusano TikTok: "è un malware cinese"

"Cancellate TikTok in questo stesso momento se conoscete qualcuno che lo usa, spiegategli che non è nient'altro che un malware nelle mani del governo cinese, intento in una colossale operazione di sorveglianza di massa".

L'avvertimento è chiaro ma le prove rimangono comunque incerte. Non è comunque la prima volta che Anonymous ha rivelato verità e dettagli attraverso operazioni ai danni dei potenti.



E che i dati personali possano essere tracciati dall'app di intrattenimento più amata dei giovani non è, neanche questa, una novità: qualche mese fa infatti alcuni ricercatori di Mynsk avevano segnalato che l' app sfruttava righe di codice presenti in iOS permettendole dunque di impossessarsi dei contenuti copiati dagli utenti.

Procedimento del tutto legale, permesso da Apple, che secondo le dichiarazioni degli sviluppatori dell'app cinese veniva sfruttato unicamente per motivi funzionali e anti-spam.