India blocca TikTok e altre 58 app cinesi: "Minacce alla sicurezza"

L'India ha bloccato l'utilizzo di 59 app cinesi, incluse le popolarissime TikTok e WeChat, per questioni di sicurezza nazionale. La Cina "è impegnata in azioni che minacciano la sovranità e l'integrità dell'India, la sua difesa, la sicurezza e l'ordine pubblico", si legge nel comunicato del ministero per l'Information Technology. Nelle ultime settimane, tra i due Paesi la tensione è salita alle stelle per uno scontro tra militari al confine himalayano.