Meta sta creando un clone digitale di Mark Zuckenberg: ecco come

La corsa all’intelligenza artificiale è iniziata da un po' di tempo, ma il ceo di Meta, Mark Zuckemberg sembra già proiettato oltre: uno degli uomini più potenti della Silicon Valley infatti starebbe lavorando al proprio clone. Tranquilli, nulla di fantascientifico stile Frankenstein: l'obiettivo è quello di dotare la sua azienda di un avatar digitale che ricalca nei modi, nei pensieri e negli atteggiamenti, affinché tutti i dipendenti possano in qualche modo "sentirsi vicini al capo", poterci parlare, porgli domande e ricevere in maniera tempestiva risposte e indicazioni.