Sui social non sarà più possibile chattare con gli avatar dei killer più famosi

E non si tratta dell'unica novità per Meta: la società di Mark Zuckerberg ha aggiornato i chatbot per proteggere gli adolescenti negli Stati Uniti: Gli avatar IA non potranno più parlare con i più giovani di temi sensibili come autolesionismo, suicidio, disturbi alimentari o conversazioni sentimentali. La decisione è stata presa in seguito ad alcune polemiche che sono state scatenate da un rapporto investigativo di Reuters, che aveva sottolineato come in passato questi assistenti virtuali potessero avere interazioni con minorenni su argomenti sessuali, e aveva acceso l'attenzione del Senato USA e di una coalizione di quarantaquattro procuratori generali statali. Meta ha ammesso l'errore, aggiornando le policy e rafforzando le protezioni.