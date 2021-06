Chi è Khaby Lame - Lame è approdato sui social lo scorso anno, a seguito di un licenziamento a causa del Covid, nel marzo 2020. Tornato a vivere dai genitori, ha iniziato a passare molto tempo su TikTok, caricando video in risposta a complicate challenge e tutorial virali in quel momento.

I suoi video - Di fronte alla complessità - spesso ridicola - di tali tiktok virali le sue risposte sono di una semplicità spiazzante: senza aprire bocca, Lame è in grado di illustrare metodi quasi banali di compiere lo stesso gesto ma in maniera più semplice e immediata. Il giovane ha subito capito che era possibile capitalizzare questi contenuti, sempre più virali e acclamati. A suo favore ha giocato anche l’assenza di parlato che, di fatto, ha azzerato ogni barriera linguistica. La sua comicità muta è presto diventata famosa internazionalmente, arrivando a essere segnalata anche dal New York Times. Non a caso, oggi, TikTok è il suo lavoro full-time. Vista la sua ascesa ormai inarrestabile, l’obiettivo di diventare l'italiano più seguito al mondo, tra TikTok e Instagram, è davvero dietro l'angolo.



Le cifre su Instagram - Adesso occhi puntati su Instagram: Khaby Lame si aggiudica infatti la seconda posizione tra gli utenti nostrani più seguiti, con i suoi 22.4 milioni di follower. Solo Chiara Ferragni ne ha di più (23.8 mln). Il primo posto non sembra più così irraggiungibile, visti i ritmi serratissimi con cui salgono i numeri dell’influencer di Chivasso. In un giorno Lame guadagna ben 200mila nuovi follower, 20 volte quelli di Ferragni ("solo" 10mila). In trenta giorni Khaby Lame ha più che raddoppiato i suoi seguaci, superando anche Gianluca Vacchi, fermo a 20.1 milioni.