Khaby Lame è il più seguito al mondo su TikTok: battuta Charli D'Amelio

Sul red carpet di Venezia 78, nella quinta giornata del festival, è arrivato anche il blogger italiano di origine senegalese, Khaby Lame, il tiktoker più seguito in Europa e il secondo al mondo a raggiungere 100 milioni di follower. 21 anni cresciuto con la famiglia vicino Chivasso, in provincia di Torino, dove è tuttora residente, è diventato famoso per la sua ironia dimostrata in video comici in cui prende in giro azioni complicate che lui replica in modo semplice accompagnandole da una mimica proverbiale. Anche sul tappeto rosso del Palazzo del cinema ha fatto le sue facce simpatiche rivolto ai fotografi.

Un talento in evoluzione - Licenziato in piena pandemia dalla fabbrica dove lavorava come operaio, quasi per gioco e per ingannare il tempo nelle lunghe giornate in lockdown, Khaby Lame ha iniziato a pubblicare video su TikTok. In questi, ironizzava su alcuni tutorial, presenti in rete, nei quali si mostravano soluzioni complicatissime per compiere gesti banali e quotidiani, come per esempio tagliare una mela.

Il successo vero e proprio è arrivato a marzo 2021, momento in cui i suoi follower hanno iniziato a salire molto rapidamente: negli ultimi sei mesi di quell'anno ne aveva guadagnati 47 milioni. Col tempo, Khaby ha continuato a fare video come quelli che lo avevano reso famoso, tuttavia è stato anche capace di evolversi e di ampliare i suoi contenuti con imitazioni e collaborazioni con personaggi importanti dello sport e dell'intrattenimento, come i calciatori Alessandro Del Piero, Paulo Dybala, il tennista Alexander Zverev e il cantante Ed Sheeran. Fino ad arrivare ad attività collaterali a quella di creator: è stato testimonial di Boss per la campagna primavera-estate 2022.