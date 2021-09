Italian Tech Week 2021, Elon Musk: "Marte trampolino per la vita aliena"

Ansa

Con il suo spirito di esploratore spaziale Elon Musk si è presentato, in collegamento dal Texas, all'Italian Tech Week: "Se oltre ad andarci, saremo in grado di creare su Marte una civiltà autonoma, potremo garantire un grande futuro all'umanità e portare un maggiore sviluppo per andare anche in altri sistemi stellari - ha commentato - ci sono cose che accadono in questo momento in tante galassie. Potremmo addirittura scoprire una vita aliena".