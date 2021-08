Tesla Bot, Elon Musk annuncia l'arrivo del robot umanoide

Il Ceo di Tesla, Elon Musk , ha presentato il progetto di un robot umanoide che debutterà in forma di prototipo "l'anno prossimo". Il Tesla Bot sfrutterà l'esperienza dell'azienda con le macchine automatizzate: i suoi hardware e software saranno legati agli sviluppi del sistema Autopilot per l'assistenza alla guida. I robot saranno progettati per gestire "compiti non sicuri, ripetitivi o noiosi", si legge sul sito della società.

Il prototipo è alto più di un metro e settanta, pesa 57 chilogrammi ed è in grado di camminare a una velocità massima di 8 chilometri orari. "Penso che essenzialmente in futuro il lavoro fisico sarà una scelta, se vuoi farlo puoi", ha detto Musk introducendo il nuovo progetto durante l'evento "AIl Day" .

Il Tesla Bot è pensato per aiutare l'economia in generale e non è un prodotto focalizzato sull'automotive. L'umanoide, ha detto l'inventore sudafricano, potrà svolgere delle attività "ripetitive, pericolose e noiose", grazie alla sua capacità di sollevare pesi per 68 chilogrammi e di trasportare pacchi da 20kg.

Con il Bot Tesla entra nel mercato dei robot, ma come ha sottolineato il fondatore, "se si pensa a ciò che stiamo facendo nel mondo dell'auto, Tesla è probabilmente la più grande società di robotica visto che le nostre macchine già possono muoversi in maniera semi-autonoma" nello spazio. Ora la competenza tecnologica acquisita negli anni viene messa "in forma umanoide" per la realizzazione di un robot in grado di imparare a convivere "amichevolmente" con le persone.