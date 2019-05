Instagram senza like? Via al test

Instagram sta per perdere il suo iconico cuoricino sotto le fotografie, l'equivalente del like di Facebook. I primi utenti coinvolti nell'esperimento della rimozione del tasto "mi piace" saranno i canadesi che, nel nuovo aggiornamento dell'app, sono stati accolti da questo messaggio: "Vogliamo che gli utenti si concentrino su ciò che condividi , non su quanti like prende il tuo post".

Una scelta molto ardita quella del team di sviluppo del popolare social network, volta con decisione a valorizzare l'interazione fra gli utenti: il primo ad essere oscurato sarà il contatore pubblico del numero di like. Solo l'autore avrà la possibilità all'autore di visionare privatamente la quantità di interazioni. Gli altri utenti, invece, vedranno solo i nomi di qualche amico fra i mi piace, ma non sarà possibile in alcun modo avere una idea precisa del gradimento ricevuto dal post.

Dal risultato che si avrà con il test canadese, poi, si deciderà se proseguire con i test o abbandonare il proposito.



Con questa mossa gli sviluppatori colpiscono con decisione il mercato illegale dei like e dei follower falsi, che alcuni siti web propongono con pacchetti dal prezzo conveniente. Basta una rapida ricerca su Google per imbattersi in annunci come "5000 like al prezzo speciale di 25 dollari": quando non si tratta di truffe, i like sono lasciati da bot e programmi automatici, in modo da dare all'acquirente i numeri da influencer. Una scelta che -spiegano gli sviluppatori di Instagram- può dare un falso credito agli utenti e peggiora l'esperienza di uso del social network.

Nella nascente e florida fetta di mercato degli influencer, infatti, un numero sempre maggiore di aziende decide di investire decine di migliaia di euro per farsi dedicare un post o una campagna pubblicitaria, calcolando i prezzi sul numero di "like" potenziali e sul numero di follower raggiungibili dal singolo post. Rimuovere i like sarà quindi un terremoto anche nelle scelte di marketing, in cui la maggior parte degli operatori sul mercato calcolano il tasso di gradimento dei post.