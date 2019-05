Chiara Ferragni, la solitudine e quella diagnosi del 2016

Indossa un camice da ospedale. Ha il viso affranto e pensieroso. Era il 2016, quando Chiara Ferragni scattò la foto a Los Angeles. Era single e viveva un brutto momento, come racconta lei stessa ai fan: “Voglio condividere con voi una storia. Questa ero io 3 anni fa, nel maggio 2016 . Non ero al meglio: ero un po' affranta per una relazione che non funzionava, sentivo la solitudine a Los Angeles e non avevo idea di cosa volessi fare nel mio futuro”.

“Questa foto è stata scattata prima di una visita medica che mi ha spaventato molto, perché il dottore mi ha detto che sarebbe stato difficile per me rimanere incinta perché i miei ormoni non erano equilibrati e avevo anche la sindrome dell'ovaio policistico (così comune nelle donne). - continua l'influencer - A quel tempo non ero fidanzata e avere un bambino non era il mio primo obiettivo, ma pensare che, quando sarei stata pronta, sarebbe stato difficile, davvero mi ha fatto sentire triste. Maggio 2016 è stato uno dei mesi più difficili della mia vita perché ho dovuto affrontare tutte le mie paure: salute, solitudine e cuore spezzato. Questo per dirvi cosa? Che molte cose accadono per una ragione se hai l'atteggiamento giusto. Essere completamente solo a Los Angeles mi ha insegnato ad essere felice al 100% da sola, senza dover contare su nessun altro. La visita dal medico mi ha reso più consapevole del mio corpo: ho iniziato a mangiare meglio, prendendo le vitamine giuste e andando dai dottori giusti che mi hanno insegnato che il mio corpo era perfetto e non avrei mai avuto problemi... Nella mia mente sapevo che il prossimo uomo che avrei frequentato sarebbe stato quello giusto... e 3 mesi dopo ho incontrato Fede. Se sei in un momento difficile, respira, visualizza ciò che vuoi nella vita e goditi l'ignoto…”. Il messaggio in 24 ore ha totalizzato più di un milione di like.