Fedez in barca con la Ferragni sfoggia il “tanga” polinesiano

Una luna di miele che pare un film senza fine. Le vacanze dei Ferragnez proseguono sulle isole polinesiane e, tra acquazzoni e critiche, la coppia non demorde e sfoggia costumini e siparietti divertenti per i follower che li seguono passo dopo passo. Fedez in barca sfodera un “tanga” polinesiano fatto con un asciugamano legato attorno alle parti intime. Il risultato è imperdibile.