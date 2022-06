Instagram introduce la funzione di allerta per i bambini scomparsi

È questa la novità introdotta dal social network, disponibile a partire dal primo giugno negli Usa e in altri 24 Paesi . Gli avvisi includeranno dettagli sul bambino: foto, descrizione, luogo del rapimento e qualsiasi altra informazione utile per il ritrovamento.

Leggi Anche Instagram annuncia il restyling: presentato anche un nuovo font

Gli utenti potranno anche

condividere l'avviso

con gli amici per diffondere ulteriormente la notizia del bambino scomparso. Per determinare l'area corretta per visualizzare l'avviso, Instagram utilizzerà i dati tra cui la città di un utente elencata sul suo profilo, l'indirizzo IP e i servizi di localizzazione, se attivati.

“

Instagram

è una piattaforma basata sul potere delle immagini

, che lo rende ideale per l’iniziativa Amber Alert”, ha dichiarato Michelle Delaune, presidente e CEO del National Center for Missing & Exploited Children. “Comprendiamo che le fotografie sono uno strumento essenziale per individuare i bambini scomparsi e, ampliando la portata di Instagram per includere più persone, saremo in grado di visualizzare le foto di giovani scomparsi con milioni di persone in più”.