Instagram annuncia il restyling: presentato anche un nuovo font

Instagram



Durante la progettazione del nuovo carattere tipografico - spiega Instagram sul blog ufficiale - l'obiettivo era rendere Instagram Sans accessibile a livello globale: "Abbiamo collaborato con esperti di lingue in tutto il mondo per adattare il font alle modalità di scrittura globali, inclusi arabo, tailandese e giapponese. Vogliamo supportare tutti i nostri creatori e membri della comunità che spingono la cultura in avanti per esprimersi pienamente in qualsiasi lingua scelgano".

Un'altra novità grafica è nel logo stesso: cambia il gradiente di colori, rendendolo più dinamico attraverso un "innovativo processo di modellazione 3D per renderlo illuminato e vivo".

Infine, la modifica alla user experience. Come già ampiamente preannunciato, la modalità di visualizzazione nel feed utente diventa più immersiva, secondo lo slogan "contenuto al centro", con display quasi trasparente e ampio spazio a foto e video.