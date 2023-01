Leggi Anche Le auto a guida autonoma che fanno errori umani e le auto cinesi che si prendono la Russia

Guida autonoma: l'auto del Politecnico di Milano segna un nuovo record Questa è stata un'importante conferma per l'auto del Politecnico. Lo scorso anno, sempre a Las Vegas, aveva vinto la prima edizione della IAC. E con questo risultato, dunque, per il Politecnico di Milano arriva il bis.

"Esattamente un anno dopo la nostra prima vittoria, eravamo cosi' orgogliosi ed entusiasti di essere tornati a Las Vegas per l'Autonomous Challenge - commenta Sergio Savaresi , ordinario di Automatica al Politecnico di Milano -. Per noi questa vittoria rappresenta un importante passo avanti in termini di velocità, complessità della gara e gestione di situazioni testa a testa impegnative.Siamo molto felici di questo successo, per il contributo dell'Indy Autonomous Challenge e per tutti i team nel far progredire la tecnologia dell'intelligenza artificiale applicata alla guida " .

L'Indy Autonomous Challenge è un torneo ad eliminazione con più round di gare tra due squadre. Le auto da corsa autonome più veloci al mondo, le Dallara AV-21, si alternano nel ruolo di Leader e Passer/Follower. I sorpassi sono stati tentati a velocità sempre crescenti fino a quando una o entrambe le vetture non sono state in grado di sorpassarsi con successo.