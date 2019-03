Giappone, il postino robot è made in Italy: si chiama Yape e consegna il riso agli sfollati dopo lo tsunami del 2011

L'ultimo postino assunto in Giappone è un italiano, un robot italiano . Si chiama Yape ed è nato da un progetto tutto made in Italy della milanese e-Novia. Scelto da Japan Post per implementare le consegne a domicilio, ha superato con successo i primi test nella zona di Fukushima, dove aveva il compito di consegnare pacchi di riso agli sfollati dello tsunami del 2011.

Yape (il nome è l'acronimo di Your Autonomous Pony Express) è elettrico e si muove grazie a due ruote che ne permettono l'estrema agilità nel movimento. Supera le buche e gli ostacoli come il bordo del marciapiede, le rotaie del tram o un'auto in doppia fila. Il vano ha una portata di 30 chili e garantisce l'isolamento termico per la food delivery. Interagisce con gli utenti grazie a un app che localizza la posizione GPS del destinatario e ne verifica l'identità, abilitando l'apertura del vano.