Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tgtech
L'iniziativa

Gaza, anche molti influencer aderiscono allo sciopero

Intanto, il cantautore cosentino Brunori Sas ha lanciato un appello in cui invita tutte le persone che lo seguono a partecipare alla manifestazione a Cosenza. Per la stessa causa, la cantautrice friulana Elisa Toffoli è scesa in piazza a Trieste

22 Set 2025 - 13:16
© Instagram

© Instagram

Anche molti influencer hanno aderito allo sciopero generale indetto per lunedì 22 settembre dai sindacati di base, in segno di solidarietà con la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza. A questo proposito, sui social gira un cartello che invita i creatori di contenuti ad aderire allo sciopero pubblicando post su Gaza oppure uno schermo nero o non postando proprio.

Il cartello

 "Sciopero (anche) della divulgazione e degli influencer. Il 22 settembre tutti i profili social sono invitati a: parlare di G4z4 oppure semplicemente (a postare, ndr) uno schermo nero o a non postare nulla", si legge nel cartello che gira sui social. 

Alcuni degli influencer che hanno aderito

 Tra i profili social che hanno aderito allo sciopero: "pediatracarla", "mumistheceo", "cucinabonatica", "ladispensavegana", "baby.ricette.di.anna", "gattari_informati". E ancora il profilo dedicato a trekking in natura e itinerari urbani "chimiamamisegua.it" e il profilo dedicato al makeup "the.saints.stuff".  

Tra sincera adesione e lutto di circostanza

 Sui social, anche tanti influencer che non si erano mai esposti su Gaza stanno abbracciando la causa. Un fatto che non è passato inosservato ed è stato riportato da alcuni utenti, i quali si chiedono se per alcuni content creator si tratti di una sincera adesione o di un lutto di circostanza.  

Elisa in piazza, l'appello di Brunori Sas

 Intanto, il cantautore cosentino Brunori Sas ha lanciato un appello in cui invita tutte le persone che lo seguono a partecipare alla manifestazione per Gaza a Cosenza alle 17:30. Per la stessa causa, la cantautrice friulana Elisa Toffoli è scesa in piazza a Trieste, come dimostrano alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram.

Ti potrebbe interessare

gaza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema