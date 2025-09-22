Gaza, anche molti influencer aderiscono allo sciopero

Intanto, il cantautore cosentino Brunori Sas ha lanciato un appello in cui invita tutte le persone che lo seguono a partecipare alla manifestazione a Cosenza. Per la stessa causa, la cantautrice friulana Elisa Toffoli è scesa in piazza a Trieste
Anche molti influencer hanno aderito allo sciopero generale indetto per lunedì 22 settembre dai sindacati di base, in segno di solidarietà con la popolazione palestinese nella Striscia di Gaza. A questo proposito, sui social gira un cartello che invita i creatori di contenuti ad aderire allo sciopero pubblicando post su Gaza oppure uno schermo nero o non postando proprio.
"Sciopero (anche) della divulgazione e degli influencer. Il 22 settembre tutti i profili social sono invitati a: parlare di G4z4 oppure semplicemente (a postare, ndr) uno schermo nero o a non postare nulla", si legge nel cartello che gira sui social.
Tra i profili social che hanno aderito allo sciopero: "pediatracarla", "mumistheceo", "cucinabonatica", "ladispensavegana", "baby.ricette.di.anna", "gattari_informati". E ancora il profilo dedicato a trekking in natura e itinerari urbani "chimiamamisegua.it" e il profilo dedicato al makeup "the.saints.stuff".
Sui social, anche tanti influencer che non si erano mai esposti su Gaza stanno abbracciando la causa. Un fatto che non è passato inosservato ed è stato riportato da alcuni utenti, i quali si chiedono se per alcuni content creator si tratti di una sincera adesione o di un lutto di circostanza.
Intanto, il cantautore cosentino Brunori Sas ha lanciato un appello in cui invita tutte le persone che lo seguono a partecipare alla manifestazione per Gaza a Cosenza alle 17:30. Per la stessa causa, la cantautrice friulana Elisa Toffoli è scesa in piazza a Trieste, come dimostrano alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram.
