Facebook, una nuova commissione indipendente avrà l’ultima parola sulla cancellazione dei contenuti

Perché il Consiglio verrà istituito - "Facebook è nato per dare voce agli utenti, ma sappiamo che oggi alcuni usano la loro voce per mettere in pericolo altre persone”, ha scritto Zuckerberg nel comunicato. “E' per questo che abbiamo delle policy che chiariscono gli standard della nostra community. Ma non credo che aziende private come la nostra debbano prendere da sole decisioni così importanti su quello che viene condiviso. Le decisioni del Consiglio di Supervisione saranno vincolanti, anche se io o qualsiasi altra persona di Facebook saremo in disaccordo”. Il social network, che conta oltre 2,4 miliardi di utenti nel mondo, negli ultimi mesi è stata al centro di molte polemiche riguardo il controllo dei contenuti pubblicati online. L'idea della creazione di un Oversight Board era stata annunciato per la prima volta nell’autunno del 2018 dallo stesso Zuckerberg.