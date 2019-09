Facebook, falla nella privacy: accessibili i numeri di telefono di 419 milioni di utenti del social network

Facebook continua ad avere problemi in materia di sicurezza . Stando a quanto riportato dal sito di informazione tecnologica Techcrunch , i dati personali di 419 milioni di utenti sarebbero stati trovati in un archivio liberamente accessibile e non protetto da password. La società che gestisce il server ha dichiarato di aver chiuso il database dopo la segnalazione di Techcrunch, ma resta il giallo su chi l’abbia creato.

Techcrunch | Una schermata del database con i dati degli utenti britannici

I dati raccolti e il rischio per gli utenti - All’interno del database sono state ritrovate delle schede che comprendevano, oltre ad un numero seriale unico per ogni utente, informazioni quali nome, cognome, posizione geografica e numero di telefono. Il rischio per gli utenti è che i numeri di telefono possano essere clonati ed utilizzati per cambiare la password dei vari account.