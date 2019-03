Facebook e Instagram tornano online dopo il "down"

Un'interruzione di origine sconosciuta ha impedito mercoledì, in molte parti del mondo, l'accesso a Facebook e Instagram. Il problema è quindi rientrato e lentamente, nel corso della notte, il servizio è tornato disponibile. Facebook ha sottolineato che il blocco non era legato a un attacco informatico, ma non ha reso note le cause del "down".

In un tweet, la compagnia aveva spiegato di poter "confermare che il problema non è collegato a un attacco DDoS", cioè un attacco denial-of-service distribuito in cui numerose fonti prendono di mira un sito, inondandolo di richieste in modo da esaurirne le risorse informatiche e renderlo indisponibile agli utenti.



Il malfunzionamento di Facebook e Instagram è stato su scala globale, ed è stato segnalato da migliaia di utenti sia su Twitter, sia su siti come Downdetector.com. Centinaia di segnalazioni hanno riguardato anche le chat Messenger e WhatsApp, anch'esse di proprietà di Facebook. Tra i trend italiani su Twitter, #instagramdown è stato per molto tempo al primo posto, seguito da #facebookdown e #whatsappdown.