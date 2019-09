ANNUNCIO SUL SOCIAL 24 settembre 2019 10:51 Facebook compra startup che fa controllare dispositivi con pensiero A dare lʼannuncio è stato il vicepresidente del social network, Andrew Bosworth: "Sarà la naturale estensione di un movimento"

Facebook ha comprato Ctrl-Labs, una start up la cui tecnologia promette di far interagire i dispositivi elettronici con il pensiero. A dare l'annuncio con un post sui social è stato il vicepresidente di Facebook, Andrew Bosworth, che si occupa di realtà virtuale e aumentata. "La visione finale di questo lavoro è un braccialetto che dia alle persone la possibilità di controllare i loro dispositivi, come naturale estensione di un movimento".

Il bracciale che "legge la mente" - L'obiettivo di Bosworth, come spiegato nel post sul suo profilo Facebook, è quello di sfruttare gli impulsi del nostro cervello e trasformarli in comandi per i dispositivi elettronici: "I neuroni del nostro midollo spinale mandano segnali elettrici ai muscoli della mano, per farle fare movimenti specifici come quello di cliccare su un mouse o di premere sul touchscreen del nostro smartphone. Il braccialetto convertirà questi impulsi in un segnale digitale da trasmettere al telefono o al computer. Potremmo condividere una foto con un amico con un gesto della mano, o addirittura con il solo pensiero".