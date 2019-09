Facebook come Instagram è pronto a dire addio ai like

La funzione è già in sperimentazione su Instagram in sette paesi, tra cui l'Italia, e consente solo all'autore del post di visualizzare i like per evitare che si presti troppa attenzione a questo dato rispetto ai conenuti. Facebook non ha fornito informazioni su quando la novità diventerà ufficiale. Anche YouTube da settembre non mostrerà più il numero esatto di utenti dei canali con più di mille iscritti.