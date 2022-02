Dopo il successo su Instagram, Meta lancia Reels anche su Facebook

Dopo il lancio negli Stati Uniti dello scorso settembre, sbarca in oltre 150 paesi la possibilità di realizzare clip brevi anche sul social network principale di casa Zuckerberg. Ed è stato lo stesso Mark ad annunciare la novità: "Vogliamo che Reels sia il posto migliore in cui i creator possono connettersi con la loro community e guadagnarsi da vivere".

In un comunicato stampa, Meta ha fatto sapere che "i video contano ormai per quasi la metà del tempo che le persone passano su Facebook e Instagram, e Reels è il nostro formato di contenuti in più rapida ascesa". Per questo, la nuova espansione era attesa da molti utenti.

Con lei, arriveranno anche le sue modalità di monetizzazione, già esistenti negli Stati Uniti dallo scorso autunno: quella principale è Reels Play, una funzionalità che paga i produttori di contenuti in base alle performance dei loro Reel. Un'altra opzione preannunciata da Meta è la possibilità di monetizzazione diretta per Facebook Reels in revenue share provenienti da inserzioni pubblicitarie e dal supporto dei fan.