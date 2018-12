15 dicembre 2018 09:43 Dai Mondiali al Ponte Morandi: un anno di ricerche su Google Eventi sportivi, personaggi scomparsi, mete per le vacanze: tutti i trend dʼItalia

Parole, personaggi, viaggi, ricette, curiosità: quali sono state le cose più googolate dagli Italiani nel 2018? Come ogni anno Google ha pubblicato i suoi trend, svelando le tendenze dei 12 mesi appena trascorsi. Dai Mondiali di calcio senza gli azzurri, ai personaggi famosi scomparsi, come Sergio Marchionne e Fabrizio Frizzi.

Le statistiche diffuse da Google con 'Un Anno di Ricerche 2018', indicano i trend che hanno registrato il picco più alto rispetto all’anno precedente. Oltre all’annuale classifica delle dieci parole di tendenza dell’anno appena trascorso, Big G ne pubblica altre otto su: personaggi, eventi, mete vacanze, ricette, biglietti e domande cercate sul motore di ricerca come, 'cosa significa?', 'come fare?' e 'perché?'.

Le parolePur senza l’Italia in campo, la Coppa del Mondo di calcio è stata la cosa più cercata dell’anno appena trascorso. Nella classifica di Google compaiono, poi, quattro personaggi famosi scomparsi negli ultimi mesi: Sergio Marchionne, Fabrizio Frizzi, Avicii e Davide Astori. Nella top ten delle parole più cercate c’è spazio anche per la politica, con l’ingresso nell’elenco del termine governo e delle elezioni del 4 marzo. Infine i grandi classici come il festival di Sanremo e il Grande Fratello.

I personaggiLa classifica dei personaggi più googolati del 2018 porta con sé un velo di tristezza. Molti dei nomi dell’elenco infatti sono scomparsi nel corso dell’anno. Al primo posto della classifica c’è, infatti, Sergio Marchionne. L’ex amministratore delegato di Fca è deceduto a 66 anni a causa di una malattia della quale si era venuto a sapere solo pochi giorni prima. Insieme a lui nella top ten di Google ci sono anche il conduttore Fabrizio Frizzi, il dj Avicii, l'ex capitano della Fiorentina Davide Astori, la sua fidanzata Francesca Fioretti e Marina Ripa di Meana. Al nono posto della graduatoria si trova Nadia Toffa, la conduttrice de Le Iene, colpita da un tumore, ha reso pubblica la sua battaglia contro il cancro, tornando a condurre il programma di Italia Uno. In classifica entrano poi anche grandi nomi del calcio, come Cristiano Ronaldo e Luka Modric, vincitore del Pallone d’Oro 2018. Infine la quota reale, con Meghan Markle che ottiene l’ottavo posto della classifica.

Gli eventiTra gli avvenimenti più googolati del 2018 ci sono naturalmente i Mondiali di Calcio, oltre ad altri grandi eventi sportivi: il Giro d’Italia, le Olimpiadi invernali di Pyeongchang, nella Corea del Sud, la Champions League e Wimbledon. Al secondo posto dell’elenco ci sono le elezioni del 4 marzo, seguite dall’immancabile Sanremo, che pur riproponendosi ogni anno continua a crescere nei trend. In classifica entra anche il ponte Morandi. Nel suo crollo, il 14 agosto, morirono 43 persone.

'Cosa significa?'Su Google gli Italiani cercano di tutto, anche il significato di parole sconosciute. Cosa significa la parola sessista? Ecco la domanda più fatta nel bel Paese al motore di ricerca. A questa segue il significato di: ipovedente, LOL, filantropo, scopofobia, impeachment, eskere, brexit, cherofobia (paura della felicità) e ministro senza portafoglio.

I grandi perché degli ItalianiPerché si festeggia l’8 marzo? E perché i giocatori hanno un segno rosso sulla faccia? E ancora, perché Fedez e J-ax hanno litigato, Ilary Balsi ha la parrucca, Asia Argento non conduce più XFactor, è morto Avicii, Nina Moric non può vedere suo figlio? Questi solo alcuni dei grandi dubbi che gli Italiani hanno provato a chiarire grazie a Google.

'Come fare?'In anni di tutorial, gli Italiani si sono rivolti a Google per risolvere problemi soprattutto tecnologici e culinari. Come faccio un back up? E uno screenshot? Ma anche: come fare i pancake, le zucchine, la maionese, il pesto, il caramello, e la salsa di pomodoro. Addio ricettario della nonna, le basi della gastronomia si imparano adesso googolando.

Le mete per le vacanzeGoogle ha registrato anche le tendenze in campo di viaggi. Se in Italia i luoghi di tendenza sono la Sardegna, la Sicilia, la Toscana, il Salento e l’Abruzzo, all’estero gli Italiani googolano: l’Albania, la Grecia, la Croazia, Zanzibar e la Corsica.

I biglietti"Lotteria Italia" è la prima ricerca nella categoria di Google: "biglietti". Seguita da "Roma-Liverpool" (in occasione della semifinale di Champions League), "Vinitaly", "Salone del Mobile" ed "Eminem".