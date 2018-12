Stagista di Google preme tasto sbagliato e fa perdere all'azienda 10 milioni di dollari

Nessuna immagine scabrosa o testi imbarazzanti. Martedì scorso, per tre quarti d'ora, migliaia di siti che utilizzano il sistema di advertising di Google hanno visto sulle proprie pagine un rettangolo colorato anziché i canonici banner pubblicitari. La "colpa" è da attribuirsi a uno stagista che stava muovendo i primi passi nel sistema Google. Pensava di lavorare nell'area di prova e invece era sul sistema "live". Colpa che si dovrà anche dividere col suo tutor che evidentemente non lo stava seguendo proprio bene.



A rendere nota questa imbarazzante situazione è stato il Financial Times e Google non ha potuto far altro che confermare la notizia assicurando i propri clienti: tutti i banner visualizzati saranno pagati. E non sarà un conto da poco. Secondo i calcoli degli esperti del settore si tratta di circa 10 milioni di dollari. Questo perché durante la prova lo stagista aveva infilato un prezzo di acquisto degli spazi con un valore di 10 volte quello del mercato: 25 dollari ogni migliaio di visualizzazioni (CPM) contro un "normale" prezzo di 2/3 dollari.



La "sindrome del dito grosso" - Google ha saggiato sul campo quella che nelle sale operative di Borsa viene chiamata la "sindrome del dito grosso", cioè l'errore umano che passando per un tasto schiacciato erroneamente crea danni milionari. Ed è qui che entra in gioco l'intelligenza artificiale, la possibilità di affidare alle macchine le scelte da prendersi in frazioni di micro secondo. I computer le dita grosse non le hanno, ma siamo certi che affidare tutto a dei microprocessori è la soluzione? Ai posteri l'ardua sentenza.