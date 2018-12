Un anno di Google: la pastiera napoletana la regina delle ricerche food

La pastiera napoletana è la parola chiave numero uno nelle ricerche Internet in tema di food e voglia di stare a tavola. Chi va online per avere notizie di cibo e cucina dunque punta per la maggior parte sulla tradizione e sui prodotti tipici secondo il rapporto " Un anno di ricerche su Google 2018".

Al secondo posto nella top ten ufficializzata dal colosso di Mountain View si piazza il tiramisù e al terzo la carbonara, un piatto legato alle radici gourmet tipiche della cucina romana.



Nela lista dei prodotti e ricette più cercati nei dodici mesi del 2018, al quarto posto figura la colomba pasquale e al quinto il casatiello. Per trovare invece un piatto starniero bisogna arrivare alla sesta posizione in classifica, dove c'è il cous cous.



All'ottavo la sangria e al nono il sex on the beach, cocktail alcolico internazionale riconosciuto ufficialmente dalla International Bartenders Association a base di vodka. Al settimo posto le frittelle di carnevale e in coda alla classifica i passatelli.