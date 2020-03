Coronavirus, nasce in Lombardia il primo macchinario per la sterilizzazione dei caschi Cpap per l'ossigenazione

L’emergenza coronavirus è amplificata dalla scarsa reperibilità di dispositivi medici dedicati. Con il passare delle settimane, si è riscontrata difficoltà nel reperimento dei caschi Cpap, fondamentali per il trattamento dei pazienti colpiti da covid-19. Questi dispositivi sono monouso e non possono essere lavati e sterilizzati con i metodi classici. A supporto del personale ospedaliero è scesa così in campo la Astro Medical srl, società di Vimercate (MB) che ha realizzato Ec Ster New Life , la prima macchina al mondo dedicata al reprocessing dei caschi.

Attraverso un sistema totalmente automatizzato, Ec Ster New Life è in grado di detergere, lavare e sterilizzare ,direttamente in reparto e in pochi minuti, i caschi Cpap consentendone il riutilizzo. Attraverso l’utilizzo dello sterilizzante chimico dedicato, dispositivo medico di classe IIB , l'innovativo macchinario garantisce l’integrità del dispositivo medico trattato grazie alla sua compatibilità con tutti materiali e salvaguarda l’attività degli operatori ospedalieri poiché non tossico.

Il principio attivo è costituito da radicali liberi che generano un flusso di elettroni riducenti in grado di sterilizzare in pochi secondi di contatto e detergere da residui organici (anch’essi sterilizzati) in pochi minuti. Il meccanismo di azione (elettroni riducenti) consiste nello destabilizzare il nucleo proteico dei patogeni, provocandone un'immediata distruzione. Lo stesso meccanismo agisce quindi sui residui organici sterilizzandoli e provocandone la disgregazione.

L’utilizzo di Ec Ster New Life consentirà anche una razionalizzazione della spesa sanitaria determinando un risparmio economico. L'amministratore delegato di Astro Medical, Alfonso Condino, spiega che "l’iniziativa, che ha già riscosso grande interesse, è nata dalla forte richiesta degli operatori sanitari ed è stata realizzata grazie al grandissimo sforzo e appoggio dei suoi collaboratori e delle aziende partner che con grandissimo spirito collaborativo hanno messo e continuano a mettere in campo tutte le loro competenze per poter raggiungere in tempi rapidissimi l’obbiettivo e cioè mettere a disposizione, degli gli operatori sanitari ,quegli strumenti necessari per poter dare la massima assistenza ai malati covid-19.