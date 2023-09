La Commissione Ue nomina le aziende sottoposte al Digital Markets Act

Cosa prevede il Digital markets act

La Commissione Europea ha scelto Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft e ByteDance come le sei big tech con maggior impatto sull'economia. Ognuna di esse dovrà rispettare il Digital markets act, il regolamento risalente al primo novembre 2022, che prevede diverse prescrizioni per le società che hanno più potere sul mercato digitale. La normativa di Bruxelles vieta l'utilizzo dei dati raccolti tramite terze parti per offrire pubblicità, lo stesso vale per l’utilizzo di dati personali forniti dall'utente per l'iscrizione automatica a servizi non richiesti. Altri principi imposti alle aziende impediscono la pre-installazione sui dispositivi di alcune applicazioni, di imporre un solo metodo di pagamento o di promuovere i propri prodotti. La parola d'ordine sarà però interoperabilità: le grandi realtà digitali dovranno infatti rendere i loro servizi funzionanti anche attraverso altri operatori, per esempio permettendo l'utilizzo di Whatsapp per contattare utenti su altre piattaforme.