Antitrust, Big Tech e TikTok sotto sorveglianza della Commissione Ue

Le nuove regole antitrust fanno finire sotto la sorveglianza della Commissione Ue le cinque Big Tech statunitensi Google, Apple, Meta, Amazon e Microsoft, la cinese ByteDance (casa madre di TikTok) e la sudcoreana Samsung.

Lo annuncia il commissario per il Mercato interno, Thierry Breton, parlando del Digital Markets Act. Queste società "hanno dimensioni che incidono sul mercato interno" e sono dunque classificate come "gatekeeper". L'elenco completo delle aziende con maggior potere di mercato sarà designato entro il 6 settembre. Da quel momento, le società avranno sei mesi per adeguarsi alle nuove regole.