Meta annuncia il lancio dei canali WhatsApp in oltre 150 Paesi: in arrivo anche in Italia

I canali WhatsApp sono stati lanciati in dieci Paesi e ora saranno diffusi in oltre 150 Paesi, Italia compresa. Non solo. Oltre all'espansione a livello globale, verranno introdotte anche alcune novità.

Gli aggiornamenti

La prima novità in arrivo riguarda il miglioramento della directory: ora, infatti, è possibile trovare canali da seguire filtrati automaticamente in base al proprio Paese. Si possono anche visualizzare canali nuovi, più attivi e popolari in base al numero di follower. Aggiornata anche la funzione reazioni: si può reagire usando le emoji per dare feedback e vedere il numero totale delle reazioni. Le proprie reazioni non saranno mostrate ai follower. Per quanto riguarda l'operazione modifica, invece, presto gli amministratori potranno apportare modifiche ai loro aggiornamenti entro massimo 30 giorni, quando saranno eliminati automaticamente dai server. Infine c'è una novità anche per l'operazione di inoltro: ogni volta che viene inoltrato un aggiornamento alle chat o ai gruppi, sarà incluso un link al canale, in modo che le persone possano saperne di più.