Buon compleanno Internet: 50 anni dall'invenzione che cambiò il mondo

Arpanet, la "rete per la ricerca e la difesa" - Advanced Research Project Agency, agenzia per i progetti di ricerca avanzata per il Dipartimento della Difesa. Con questo nome e un sistema di comunicazione che univa soltanto quattro terminali, venne presentato l'antenato del sistema internet. La prima trasmissione,avvenuta mezzo secolo fa, avrebbe dovuto contenere la parola "login", ma il sistema andò il crash e a destinazione giunsero soltanto le prime due lettere.

La prima "lettera elettronica" - Se foste la prima persona nel mondo a poter inviare un messaggio tra due terminali connessi alla stessa rete interna, cosa scrivereste? Ray Tomlinson, programmatore dell'azienda americana BBN, decise di inviare una formula totalmente casuale, digitando la prima fila di lettere presente sulla tastiera. Era il 1971, e con allegato il messaggio "QWERTYUIOP", veniva inviata la prima lettera elettronica, che prese il nome di e-mail.

Nasce il World Wide Web - Il visionario ricercatore del Cern Tim Berners Lee sognava di poter organizzare tutte le informazioni che circolavano nel laboratorio situato a Ginevra in una rete formata da collegamenti ed ipertesti. La portata dell'idea era rivoluzionaria: Berners Lee lavorò al codice sorgente a partire dal 1989, ma solo nel 1991 sarà in grado di presentare al mondo il World Wide Web, basato su un nuovo linguaggio di programmazione (Html), che tramite degli "indirizzi" precisi (le Url), permetteva di immagazzinare informazioni all'interno di un enorme archivio virtuale.

La rete apre le sue porte al mondo - Bisognerà aspettare il 1993 per far sì che il Cern decida di rendere disponibile il protocollo del World Wide Web in maniera gratuita. Nel 2013, in occasione del ventesimo anniversario di questo evento, il centro di ricerca riaprì il primo sito online mai progettato, che contiene le informazioni basi sul funzionamento della rete e sul protocollo per l'ipertesto Http.

Internet oggi - Dopo meno di 20 anni dall'invenzione del primo sito web, all'interno della rete se ne possono contare circa 1,7 miliardi. Informazione, social network, e-commerce: dopo soli 50 anni dalla sua nascita, anche se in forma differente, la rete internet si è dimostrata uno strumento rivoluzionario a cui nessuno può più rinunciare.