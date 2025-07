Blackout globale Starlink, disservizi in tutto il mondo: nuova figuraccia per Musk

Poco dopo la diffusione del problema, Starlink ha aggiornato la propria pagina di stato e pubblicato un messaggio su X (ex Twitter) ammettendo l’esistenza di un "network outage" e assicurando che era già stata individuata la causa. "Starlink is currently in a network outage and we are actively implementing a solution", si legge nel comunicato. Elon Musk non ha rilasciato dichiarazioni personali, ma fonti interne riferiscono che il team tecnico sta operando con urgenza per garantire un ritorno alla normalità il prima possibile.