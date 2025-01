Satelliti, cavi sottomarini e dati criptati: ecco come comunica oggi lo Stato

In orbita alta, il programma Sicral (Sistema Italiano per Comunicazioni Riservate e Allarmi), realizzato da Telespazio, rappresenta il fulcro delle comunicazioni militari italiane. Il programma si è articolato in varie fasi. A febbraio 2023 è stato approvato il programma 'Sicral R1', dal costo di 300 milioni di euro, destinato allo sviluppo di un satellite geostazionario "per la resilienza del sistema satellitare per le Telecomunicazioni Governative'". Nel 2026 toccherà a Sicral 3. Nell'attesa - visto che il satellite Sicral 1B attualmente in orbita concluderà la sua vita operativa - occorre però acquisire un altro satellite per garantire la continuità nell'occupazione delle posizioni di interesse nazionale nell'orbita geostazionaria e anche disporre di un assetto di riserva in caso di indisponibilità o di sovraccarico di uno degli altri satelliti della Difesa.