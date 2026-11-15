Bisiacaria.com, il nonno (friulano) di Facebook torna online: "Favoriamo incontri reali"

Il sito è stato uno dei primissimi esperimenti social. Era il 2002 e grazie all'intuizione, ma anche alla nostalgia, di Fabio Fumis, informatico originario di Monfalcone e allora trasferitosi a Padova, alla chat del sito accedevano persone che abitavano nella stessa area geografica, ovvero la Bisiacaria, in provincia di Gorizia. E così, nascosti dietro a un nickname, si erano incontrati per caso vecchi compagni di scuola, amici di lunga data, ma anche futuri mariti e future mogli. Persone che ancora oggi sulla bacheca (mai formalmente rimossa) lasciano messaggi di ringraziamento perché grazie a Bisiacaria.com si sono conosciuti, si sono ritrovati e magari anche messo su famiglia.