Bisiacaria.com, il nonno (friulano) di Facebook torna online: "Favoriamo incontri reali"
Fondato nel 2002 e chiuso nel 2011, il sito nato per ritrovare gli amici di un tempo si riaccende grazie all'Intelligenza artificiale
© Bisiacaria.com
Molto prima che gli algoritmi decidessero cosa guardare sullo schermo del cellulare, e prima ancora che Mark Zuckerberg lanciasse Facebook dal suo dormitorio di Harvard, in un piccolo angolo del Friuli Venezia Giulia esisteva già una piazza digitale capace di unire un intero territorio. Si chiamava Bisiacaria.com — "La casa de tuti i bisiachi" — e a 15 anni dalla sua chiusura è tornata online con una missione precisa: restituire al web la dimensione autentica della comunità locale. E viceversa.
Intuizione e nostalgia
Il sito è stato uno dei primissimi esperimenti social. Era il 2002 e grazie all'intuizione, ma anche alla nostalgia, di Fabio Fumis, informatico originario di Monfalcone e allora trasferitosi a Padova, alla chat del sito accedevano persone che abitavano nella stessa area geografica, ovvero la Bisiacaria, in provincia di Gorizia. E così, nascosti dietro a un nickname, si erano incontrati per caso vecchi compagni di scuola, amici di lunga data, ma anche futuri mariti e future mogli. Persone che ancora oggi sulla bacheca (mai formalmente rimossa) lasciano messaggi di ringraziamento perché grazie a Bisiacaria.com si sono conosciuti, si sono ritrovati e magari anche messo su famiglia.
La prima piazza virtuale
In un’epoca dominata dalle chat e dai primi forum in rampa di lancio, Bisiacaria.com diventa in pochi anni un fenomeno sociale senza precedenti per il territorio e non solo. Tra il 2007 e il 2008, gli anni d'oro del progetto, la piattaforma supera i 32.000 iscritti (con punte di 100mila visite quotidiane) in un'area geografica che al tempo contava poche decine di migliaia di abitanti. Ma non era soltanto un sito web: era il luogo in cui si organizzavano le serate, si condividevano le fotografie delle feste, si discuteva della vita cittadina, nascevano amicizie e amori che poi proseguivano nei bar e nelle piazze reali. Un Facebook ante litteram, insomma.
Riapre la "casa de tuti i bisiachi"
Con l’esplosione dei grandi social network globali all’inizio degli anni Dieci, le abitudini degli utenti cambiano radicalmente. La piattaforma locale fatica, fisiologicamente, a reggere il passo dei colossi internazionali in espansione e, anche a causa di un guasto al server, nel 2011 Bisiacaria.com chiude i battenti, lasciando dietro di sé un grande patrimonio di ricordi condivisi da un’intera generazione. Sembrava la fine di un piccolo grande sogno. E invece no. A novembre 2026 ecco il miracolo digitale: "La casa de tuti i bisiachi" ha riaperto i battenti.
Ritorno al futuro
Già, perché anche grazie all'IA e alle nuove tecnologie, Fumis è pronto a riprovarci insieme ai soci Gianni Buccarella e Federico Miniussi. L'obiettivo è uscire con una nuova piattaforma nella primavera 2027, a quasi 25 anni dal debutto del suo esperimento. Il rilancio è partito simbolicamente l’11 novembre, giorno del ventiquattresimo anniversario del portale, con l’apertura delle pre-iscrizioni e la possibilità per gli utenti storici di recuperare il proprio vecchio nickname. Mentre il sito principale completa gli ultimi aggiornamenti tecnici, la nuova piazza virtuale prende forma con servizi utili alla vita di tutti i giorni: dagli eventi locali al mercatino, fino alla messaggistica, i giochi online e le iniziative di quartiere.
Offline è più bello
Con il rilancio del progetto, i tre padri fondatori affermano di voler "dar vita a un nuovo social locale, per riportare le dinamiche virtuali in un contesto meno globale e incentivare interazioni e occasioni di incontro reali". "Da informatico sono sempre stato curioso di sperimentare e testare le novità - conclude Fumis - Così facendo palestra sulle nuove tecnologie ho sviluppato la nuova piattaforma sulla quale si basa il sito". Le preiscrizioni sono aperte ed è possibile proporsi come tester per la prima fase di collaudo. "La piattaforma non punterà sui numeri ma su dinamiche umane positive da offrire attraverso il web e cercherà di coinvolgere e intercettare i giovani della generazione Z che sono nati proprio grazie all'incontro dei loro genitori su Bisiacaria.com".
A prova di hacker
A differenza delle piattaforme moderne, che litigano sull'intelligenza artificiale e puntano a trattenere gli utenti nel metaverso il più a lungo possibile, il nuovo Bisiacaria.com (ri)nasce con l’obiettivo opposto: ritrovarsi, fare quattro chiacchiere e favorire così gli incontri nella vita reale. Non a caso, uno dei primi passi del rilancio è un raduno dal vivo (a prova di hacker...) a Monfalcone, fissato per venerdì 27 novembre, pensato per far ritrovare faccia a faccia chi, vent’anni fa, si conosceva dietro un nickname.