Bill Gates: "L'intelligenza artificiale potrebbe rendere possibile una settimana lavorativa di tre giorni"

Secondo Bill Gates, grazie all'intelligenza artificiale, la settimana lavorativa potrebbe essere ridotta a soli tre giorni.

Ospite del podcast "What Now?" di Trevor Noah, il fondatore di Microsoft, ha risposto a una domanda sui possibili rischi dell'AI in relazione al mondo del lavoro dicendo che in futuro gli uomini potrebbero non dover "lavorare duramente" perché potrebbe esistere un mondo in cui "le macchine producono il cibo e tutto il resto".