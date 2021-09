Apple, non solo iPhone 13: svelati anche Watch Serie 7 e la nuova famiglia di iPad

La Apple ha fatto tredici. Nell'evento trasmesso in streaming, la società di Cupertino ha rivelato al mondo molto più di quanto i rumour circolati negli ultimi giorni potessero immaginare. Non solo iPhone 13 - l'ospite più atteso della serata, presentato in quattro versioni tra cui Mini, Pro e Pro Max - e l' Apple Watch Serie 7 , ma anche una famiglia di iPad di nuova generazione.

iPhone 13 - Era il dispositivo più atteso e quello che meno si è discostato dalle indiscrezioni circolate nel web. A pochi giorni del lancio, gli esperti erano praticamente certi che la nuova generazione di iPhone sarebbe arrivata, come già successo in passato, in quattro configurazioni. Oltre a quella "tradizionale", con schermo da 6,1 pollici, una versione Mini da 5,7", un iPhone 13 Pro, con batteria maggiorata del 20% e una Gpu 5-core aggiuntiva (rispetto al chip A15 Bionic presente su tutta la linea) e un Pro Max che alla potenza ulteriore unisce uno schermo da 6,7".

Miglioramenti anche sulle fotocamere, con standard innalzato a 12 megapixel con sensori da f/1,6 (grandangolare) e f/2,4 che permettono di catturare più luce e gestire con facilità ogni tipo di inquadratura. Dal punto di vista estetico, confermato il design già visto nel modello del 2020, con un notch (la porzione di schermo che ospita fotocamera frontale e Face ID) ridotto del 20% sulla parte frontale dello schermo.

iPad - La rivelazione che ha lasciato a bocca aperta gli utenti connessi in streaming con l'Apple Park di Cupertino è la nuova famiglia di iPad - in versione standard e Mini - interamente costruita intorno al chip A13 Bionic. Nel fratello "maggiore" non viene eliminato il tasto home, che integra il sistema di riconoscimento Touch ID, mentre iPad Mini riprende il design di iPhone, con bordi piatti e angoli smussati. Le diagonali sono di 10,2 e 8,3 pollici ed entrambi i dispositivi sono compatibili con Apple Pencil, che nel caso nel tablet più piccolo può essere agganciata magneticamente al dispositivo.

Apple Watch Serie 7 - Il restyling della mela morsicata termina con la nuova linea di smartwatch Apple Watch Serie 7. Angoli piatti e cornice ridotta al minimo (solo 1,7 millimetri) per un display che guadagna fino al 70% di luminosità in più rispetto al predecessore. Batteria "infinita" che garantisce fino a 18 ore di utilizzo e carica del 30% più veloce grazie allo standard Usb-C. Prosegue come ormai da tradizione la collaborazione con Hermes e Nike.