Apple lancia l'iPhone 12 con tecnologia 5G: anche in versione mini e Pro

Versione più "verde" - L'azienda di Cupertino ha annunciato che rimuoverà il caricatore e le cuffiette dalla confezione in cui vende l'iPhone 12, che diventa così più piccola e leggera, e soprattutto più rispettosa dell'ambiente.

I prezzi - Sono stati poi svelati i costi del nuovo modello. I prezzi variano, a seconda dei modelli, da un prezzo di partenza di 699 dollari per l'iPhone 12 a 999 dollari per l'iPhone 12 Pro a 1.099 dollari per il ProMax.

Tim Cook: "E' l'inizio di una nuova era" - "Oggi è l'inizio di una nuova sera per l'iPhone", ha commentato l'amministratore delegato Tim Cook L'iPhone 12 è l'11% più sottile del modello precedente, il 15% più piccolo e il 16% più leggero. E' disponibile in cinque colori: nero, bianco, rosso, blu e verde.