Gli appassionati di Apple non sono nuovi alla possibilità di seguire l'evento annuale di lancio dei prodotti in streaming dal sito della mela morsicata. La vera novità di quest'anno è che quello virtuale è stato l'unico modo possibile per seguire Tim Cook e soci. Uno Steve Jobs Theatre vuoto non ha però fermato la casa di Cupertino, che ha mostrato i nuovi prodotti disponibili già da venerdì. Primi fra tutti, il già annunciato Apple Watch Serie 6 - potenziato con nuovi strumenti per il tracciamento dei paramentri vitali - e il compagno "economico" Apple Watch Se . Delusione invece per quanti aspettavano la presentazione del nuovo iPhone 12 .

Nuovi colori e nuove funzioni - L'ultima versione dello smartwatch di Cupertino arriva con un processore potenziato (S6), nuovi colori e possibilità di personalizzazione. Restano invariate le dimensioni dei quadranti (40 e 44 mm) ma arriva un cinturino "solo loop" con diverse lunghezze adatte ad ogni tipo di polso. Dal punto di vista delle funzioni, le novità più imponenti sono la misurazione del livello di ossigeno nel sangue, grazie a una rilevazione del polso tramite apposito sensore, e lo schermo always-on per non perdere mai di vista l'ora esatta. Il prezzo del nuovo Apple Watch Serie 6 parte da 439 euro per la versione gps e 539 per quella gps+cellulare, mentre la versione low-cost Apple Watch Se ha un costo base di 309 euro.

La nuova generazione di iPad - Passo in avanti anche nel settore dei tablet, con l'ottava generazione di iPad e la quarta di iPad Air. Nuovi processori (A12 Bionic per il primo a A14 per il secondo), batterie potenziate che garantiscono fino a 10 ore di autonomia, schermo Retina da 10,2 pollici e moduli di connessione Lte che garantiscono prestazioni migliorate fino al 60% in più rispetto ai modelli precedenti. Nel caso di iPad Air, il restyling passa anche dall'estetica, con cinque colorazioni disponibili. I prezzi partono da 389 euro per la versione standard e 669 euro per il modello Air.

Non solo hardware - All'interno dell'evento Apple spazio anche ai software. Come annunciato da settimane, arriva Apple Fitness +, la piattaforma di allenamento con corsi virtuali che permette di monitorare e condividere i propri progressi. Dalla mela arriva anche Apple One, una sottoscrizione mensile che garantisce l'accesso a tutti i servizi della casa di Cupertino (Apple Music,Tv, Arcade e iCloud). Brutta notizia per l'Italia: non si conosce ancora la data in cui queste nuove funzioni sbarcheranno nel nostro Paese. Fissata invece per il 16 settembre la data di rilascio di iOs14 e iPad Os14. Già disponibili in versione Beta dalla scorsa estate, i nuovi sistemi operativi introdurranno le library per raggruppare le app, i widget nella schermata principale, delle Mappe rinnovate e sistemi di interazione come Car Key e Home Kit.