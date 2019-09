Apple, arriva il nuovo software iOS13

Cosa cambia e come fare l'aggiornamento - Le novità principali sono quattro: la modalità scura, un sistema di login sicuro, le nuove mappe e l'evoluzione del sistema di fotografia. Altre modifiche riguardano Siri, la gestione del Cloud, i messaggi, le note e l'App salute. La Dark Mode è un'opzione che fornisce una nuova gamma di colori alle app e al sistema, e può essere anche temporizzata. Il "Sing in with Apple" è una forma molto più sicura per accedere al web, alla casella mail e alle password. Si potrà, in pratica, utilizzare lo stesso ID Apple per autenticarsi. Grandi novità anche su video e foto, per ottenere scatti più nitidi e creare effetti più raffinati. Infine le mappe, con applicazioini sempre più evolute e precise, in grado di competere con Google, fino alla modalità street view di luoghi e città.



Per il download di iOS13 la procedura è quella normalmente prevista da Apple. Basta andare in Impostazioni e selezionare "aggiornamento software". Se non lo fate subito, niente paura, sarà il vostro iPhone a ricordarvelo tra qualche giorno, con la consueta notifica sullo schermo. Anzi, considerando il grande flusso di dati sui server di Cupertino potrebbe convenire aspettare qualche ora per evitare i rallentamenti.