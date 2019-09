Apple, nella primavera 2020 un nuovo iPhone economico

Dopo il bando di Huawei dagli UsaNel maggio scorso il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un decreto che impedisce alle compagnie a stelle e strisce di utilizzare strumenti di telecomunicazioni prodotte da aziende straniere ritenute a rischio per la sicurezza nazionale. Provvedimento ovviamente mirato a colpire le imprese cinesi e, in particolare, il colosso digitale Huawei. Gli analisti di Cowen, società americana di servizi finanziari, hanno affermato recentemente che, per approfittare del divieto posto da Trump all’azienda cinese, Apple sta rispondendo abbastanza bene all’aumento della domanda di iPhone in alcuni mercati.