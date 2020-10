"Accesso a Internet: un nuovo diritto umano": dialogo tra Sassoli, von der Leyen e Prodi | Segui lo streaming

Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli , la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e l'ex presidente della Commissione Romano Prodi dialogheranno insieme per il terzo appuntamento del ciclo "Idee per un mondo nuovo". Temi dell'incontro di questo mese - dal titolo Accesso a Internet: un nuovo diritto umano - saranno internet e il mondo digitale ; parteciperanno anche Sir Tim Berners-Lee, inventore del World Wide Web, e l'attivista per i diritti digitali Simona Levi.

:

L'obiettivo di questi dialoghi è riflettere su una nuova immagine di Europa più utile e più vicina ai suoi cittadini insieme a personalità internazionali appartenenti al mondo della filosofia, della scrittura, dell'economia, esponenti della società civile europea e rappresentanti del mondo del lavoro. Un'attività importante soprattutto in un momento complicato come questo, in cui il Coronavirus torna a circolare con la stessa violenza della primavera.

In questo terzo incontro si discuterà di come l'Europa potrà rendere il mondo digitale uno spazio democratico libero e aperto a tutti, in grado di plasmare i modelli economici e garantire una rinnovata forza decisionale ai cittadini.