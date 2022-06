0.5 selfie su Instagram, nuova tendenza della Generazione Z: social, distorta e stravagante

Consiste nello scattarsi una foto usando un obiettivo ultra-grandangolare in modo da "ingigantire" le dimensioni dei soggetti in primo piano.

È stato introdotto negli smartphone a partire dal 2019, dai modelli iPhone 11 e Galaxy S10 e successivi. Tuttavia solo qualche mese fa sono state scoperte le sue potenzialità nell'ambito degli autoscatti. Secondo il New York Times è stata

Julia Herzig

, 22enne di Larchmont, nello stato di New York, la prima a scattarsi, quasi per gioco, un "0.5 selfie" con i suoi amici. La ragazza l'ha fatto perché l'obiettivo li rendeva "distorti e stravaganti". "Qualche mese dopo - ha detto Julia al quotidiano americano - la mia bacheca era piena di foto del genere".

Casualità e divertimento sono il segreto del suo successo - Per usare l'obiettivo ultra-grandangolare bisogna premere il bottone 0.5x (da cui il selfie prende il nome) sulla fotocamera del telefono. Essendo questa funzione disponibile solo per la camera esterna, il soggetto non si può vedere mentre scatta la foto.

Di conseguenza, il risultato si può controllare solo in un secondo momento e le immagini che si ottengono hanno spesso un'inquadratura casuale, storta. Di sicuro non convenzionale. Inoltre, specialmente se si è in tanti, il fotografo ha bisogno di una buona dose di stretching, in particolare per le braccia, per far entrare tutti nella scena.

Tutto questo, secondo i giovani della Generazione Z, contribuisce ad aumentare il divertimento nello scattarsi il selfie, già favorito dall'effetto distorsione che si ottiene grazie all'obiettivo. Per aumentarlo, è già stata individuata la posa migliore: posizionare il telefono perpendicolare alla fronte e puntare all'attaccatura dei capelli!