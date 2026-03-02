L'idea è tanto semplice quanto suggestiva: se nelle ore serali o notturne le pizzerie nei pressi del Pentagono registrano un'impennata improvvisa di ordini, potrebbe essere in corso una riunione straordinaria legata a un'operazione militare imminente. Questa teoria, nota come Pizza Index Theory, ha dato origine a un indicatore informale soprannominato Pizza Index (o PizzINT). Non si tratta ovviamente di uno strumento ufficiale di intelligence, ma di un fenomeno osservato e discusso da decenni, spesso a metà tra analisi e leggenda metropolitana. Negli anni, il Pizza Index è stato citato in relazione a diverse crisi internazionali, alimentando l'idea che le abitudini alimentari dello staff del Dipartimento della Difesa possano offrire indizi indiretti su eventi geopolitici imminenti.