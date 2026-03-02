"Pizza Index" è il termometro informale delle crisi: quando l'aumento degli ordini vicino al Pentagono diventano un indicatore
La teoria secondo cui un picco anomalo di ordini di pizza anticiperebbe operazioni militari torna a far parlare di sé
L'idea è tanto semplice quanto suggestiva: se nelle ore serali o notturne le pizzerie nei pressi del Pentagono registrano un'impennata improvvisa di ordini, potrebbe essere in corso una riunione straordinaria legata a un'operazione militare imminente. Questa teoria, nota come Pizza Index Theory, ha dato origine a un indicatore informale soprannominato Pizza Index (o PizzINT). Non si tratta ovviamente di uno strumento ufficiale di intelligence, ma di un fenomeno osservato e discusso da decenni, spesso a metà tra analisi e leggenda metropolitana. Negli anni, il Pizza Index è stato citato in relazione a diverse crisi internazionali, alimentando l'idea che le abitudini alimentari dello staff del Dipartimento della Difesa possano offrire indizi indiretti su eventi geopolitici imminenti.
Le origini: dagli anni '80 alle prime coincidenze
Le prime menzioni della teoria risalgono agli anni '80, in piena Guerra Fredda. Secondo diverse ricostruzioni giornalistiche statunitensi, alcuni proprietari di pizzerie dell'area di Arlington notarono un aumento anomalo degli ordini provenienti dagli uffici del Pentagono nelle ore precedenti a importanti operazioni militari. Uno degli episodi più citati riguarda l'invasione di Grenada del 1983, lanciata sotto la presidenza di Ronald Reagan. Secondo il racconto tramandato negli anni, la sera precedente all'operazione gli ordini di pizza diretti al Pentagono sarebbero cresciuti in modo significativo. Negli anni successivi, la teoria tornò a circolare in occasione della Guerra del Golfo del 1991 e di altre crisi internazionali, consolidandosi come una curiosa leggenda metropolitana.
L'era dei social e il monitoraggio in tempo reale
Con l'avvento del web e dei social network, la teoria si è evoluta in una forma più strutturata di monitoraggio open source. Account come Pentagon Pizza Watch sulla piattaforma X (ex Twitter) analizzano i dati pubblicamente disponibili - ad esempio gli indicatori di affluenza su mappe digitali o altre informazioni aggregate - per segnalare picchi anomali nelle pizzerie della zona. Quando il traffico risulta molto superiore alla media, soprattutto in orari inconsueti, la notizia rimbalza rapidamente online, accompagnata da ipotesi su possibili sviluppi militari o diplomatici.
Va sottolineato che questi monitoraggi si basano su dati aperti e strumenti riconducibili all'open source intelligence, cioè l’analisi di informazioni accessibili pubblicamente. Tuttavia, il legame tra aumento degli ordini e decisioni militari resta di natura correlativa, non causale. Il Pizza Index non pretende di sostituire i canali ufficiali di intelligence né di offrire previsioni affidabili. È piuttosto un esempio di come, nell’era digitale, anche segnali apparentemente marginali possano essere osservati, aggregati e interpretati in chiave geopolitica.
La sua forza sta nella combinazione di tre elementi: la concentrazione di personale strategico in un unico luogo; la necessità di riunioni prolungate in caso di crisi; la tracciabilità pubblica di alcuni dati commerciali. Resta però il rischio di una errata interpretazione: un picco di ordini può dipendere da fattori banali, eventi interni, esercitazioni, semplici coincidenze, senza alcun collegamento con operazioni militari. Che si tratti di un curioso indicatore alternativo o di una semplice leggenda metropolitana, il Pizza Index continua ciclicamente a riemergere nei momenti di tensione internazionale.